Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в матче с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) ворота команды защищал Владислав Тороп.
— Почему отдали предпочтение Торопу?
— С Акинфеевым все в порядке. Владислав провел хороший первый матч кубкового финала. Поэтому было принято совместное решение и он занял место в воротах.
— Как вам работа арбитра Иванова, насколько она получилась?
— Буду краток. Всегда возникают какие-то объективные, субъективные [вопросы]. Одной стороне кажется так, другой так. Обсуждать судейство не наша работа. У них есть свои руководители, которые разберут все спорные моменты. Здесь всегда так было, есть и будет. Футбол — контактный вид спорта. Кто-то что-то где-то не увидел. И эмоции порой преобладают над разумом на какое-то короткое время. Но тем не менее все закончилось как закончилось. Есть органы, которые обучают судей, выносят вердикты. Спокойненько будем ждать и наблюдать. Какие-то будут претензии — мы о них узнаем уже из прессы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3