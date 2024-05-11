Федотов о победе ЦСКА: «На «Зенит» никого не нужно мотивировать»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу клуба над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

Игра прошла в субботу, 11 мая, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Автором единственного гола прошедшей встречи стал нападающий армейцев Федор Чалов, реализовавший 11-метровый удар на 58-й минуте.

«На «Зенит», наверное, никого не нужно мотивировать. А этом и заключается простота подготовки. С мотивацией никогда не возникает проблем. Все понимают, что в родных стенах, при поддержке своих зрителей «Зенит» сражается за очередное чемпионство. Не будет легко и просто. Но есть самолюбие, есть амбиции. Еще раз говорю: название соперника говорит само за себя. И здесь не нужно лишних слов», — сказал Федотов.

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

15 мая красно-синие на выезде сыграют против «Зенита» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.