«Челси» обыграл «Ноттингем» и одержал третью победу подряд в АПЛ

«Челси» на выезде победил «Ноттингем» в матче 37-го тура чемпионата Англии — 3:2.

За «синих» забили Михаил Мудрик (8-я минута), Рахим Стерлинг (80-я) и Николас Джексон (82-я). У хозяев отличились Вилли Боли (16-я) и Каллум Хадсон-Одои (75-я).

«Челси» выиграл третий матч подряд в АПЛ. Команда набрала 57 очков в 36 матчах и занимает седьмое место. «Ноттингем» находится на 17-й строчке с 29 баллами.