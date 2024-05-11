Семак — о Сергееве: «Он подходил под ту модель, которую «Зенит» использовал с ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выход нападающего команды Ивана Сергеева в стартовом составе на матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

— Сергеев не выходил в старте в матче РПЛ с ноября прошлого года. Сегодняшнее появление в составе — это подарок на день рождения?

— Нет, Ваня заслужил своей работой на тренировках. Он подходил под ту модель, которую мы сегодня использовали. К сожалению, у наших нападающих сегодня затишье.

— У «Зенита» всего один гол в четырех последних матчах чемпионата. Можно ли говорить только о невезении? Или есть какие-то другие проблемы?

— Думаю, других нет. Достаточно посмотреть сколько моментов у нас было. Но реализация нас подводит.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России. Команда Семака продлила серию без побед в РПЛ до 4 матчей.