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Сегодня, 22:10

Семак — о шансах «Зенита» на чемпионство: «Существенно уменьшились»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал чемпионскую гонку после поражения от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

— Насколько уменьшились шансы «Зенита» на титул после этого поражения?

— Существенно уменьшились. Посмотрим, как сыграет «Динамо». Мы себе очень сильно усложнили ситуацию. Такой непростой период у команды. Но к ребятам претензий нет. Они стараются, но не получается.

— Многие желают, чтобы чемпион в России сменился, и некоторые шаги PR-службы «Зенита» этому способствуют. Сказывается ли это на команде?

— Думаю, большинство игроков ничего не читают. Мы уже привыкли к этому: сильных никто не любит. Болельщики других клубов и нейтральные зрители хотят, чтобы сильные проигрывали. Это абсолютно нормально. Все ведь люди и судьи — тоже. Естественно, в тех спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России, но может уступить первое место «Динамо» (50), которое в 28-м туре встречается с «Балтикой». Команда Сергея Семака продлила серию без побед в РПЛ до 4 матчей.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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