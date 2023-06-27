Колосков о назначении Мажича: «Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранный специалист»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал для «СЭ» назначение бывшего сербского арбитра Милорада Мажича на пост руководителя департамента судейства.

«Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранный специалист. Были две попытки — итальянцы, испанцы. А толку-то от этого? Качества никакого нет. Думаю, здесь будет то же самое», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков считает, что Мажич, скорее всего, будет заниматься практической работой, а для этого нужно знать специфику судейства.

«Что-то я ни разу не слышал, чтобы сербские судьи судили финал Лиги чемпионов или чемпионата мира. Честно говоря, там никаких серьезных традиций в постановке судейского дела я не вижу. Это во-первых. Во-вторых, ему нужно время, полгода-полтора для того, чтобы вникнуть в проблему. В-третьих, качество судейства мало зависит от того, кто руководит департаментом. Оно зависит от того, как мы работаем по системе подготовки судей. Может, ошибаюсь, но ни разу не слышал, что судейский комитет разработал стратегию подготовки судей до 30-го года. Стратегия развития футбола есть, ее утвердила конференция, а стратегии подготовки судей нет. В общем, мое мнение — нам надо опираться на российских специалистов здесь», — добавил Колосков.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.