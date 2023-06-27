«Динамо» предложило защитнику «Эспаньола» Монтесу контракт с зарплатой 2 миллиона евро

«Динамо» хочет приобрести защитника «Эспаньола» Сезара Монтеса, сообщает Legalbet.

По информации издания, московский клуб предлагает защитнику контракт с зарплатой в 2 миллиона евро за год. Сообщается, что игрок отказал «Динамо» и заявил, что из российских клубов готов рассматривать только «Зенит».

Монтесом также интересуются команды из Испании и Турции. Футболист хотел бы себя попробовать в АПЛ.

Действующее соглашение мексиканца с «Эспаньолом» рассчитано до 2028 года. В прошедшем сезоне он сыграл 20 матчей и забил три гола.