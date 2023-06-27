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Судейство

Сегодня, 11:43

Хусаинов — о новом руководителе департамента судейства РФС: «Выставочное решение для отвода глаз»

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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» назначение бывшего сербского арбитра Милорада Мажича на пост руководителя департамента судейства РФС.

«Это абсолютно выставочное решение для отвода глаз. Управляет процессом Каманцев, Левников, Фурса и другие. Мы уже с этим сталкивались. Простой пример: Пьерлуиджи Коллина возглавил Украинскую коллегию судей. Мне довелось побывать там и пообщаться со своими коллегами. Я хочу сказать, ни одного арбитра не было подготовлено. У нас был Кашшаи. Вроде начал хорошо, а потом ему сказали: спасибо большое, мы без тебя разберемся», — сказал Хусаинов «СЭ».

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

(Сергей Жуков)

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Милорад Мажич
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