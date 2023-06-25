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Писарский назвал глупыми тех, кто связывает отсутствие голов со сменой фамилии

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футболист Владимир Писарский (Сычевой).
Владимир Писарский (Сычевой).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал корреспонденту «СЭ» смену фамилии и вопросы к его результативности в прошлом сезоне.

— Вы как-то коррелируете смену фамилии и снижение результативности или это бессвязные факторы?

— Вы сами себе ответили на этот вопрос. Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия — это фактор, который не влияет на голы.

— Но были шутки, что Сычевой забивал, а Писарский — нет.

— Это глупые люди шутят.

— Как корабль назовешь, так он и поплывет.

— Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?

— Это народная мудрость.

— Это глупая народная мудрость.

В первой половине сезона-2022/23 Владимир (тогда еще Сычевой — прим. «СЭ») выступал за «Оренбург», проведя 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей.

В зимнее трансферное окно форвард присоединился к «Крыльям» и начал выступать под фамилией Писарский. 27-летний российский футболист провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.

Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
14
17
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  • А ты кто такой?

    А чем Писарский плох ? Цветами и кольцом? Тем что не забивал так как хотелось кому-то? Это все причины?))) Серьезно?))) На такое обычно либо малолетки обижаются, либо очень обидчивые мужики, коих мужиками уже тяжело назвать...

    25.06.2023

  • Спринт

    .. причем тут колхозная морская живность .. ? Что тот, что ентот - полные идиотодундуки **

    25.06.2023

  • А ты кто такой?

    Лучше кольцо с букетом, чем как Соболев яйца с хером на всю страну в прямом эфире. Каждый выбирает сам что ему ближе.

    25.06.2023

  • Спринт

    Двуфамильный на себя в мордогляд смотреть так и не научился .. идиотизм так и прет от энтого игрули - выход с поля для вручения кольца с букетом, за который нормальнеый судья обязан был удалить с поля (ж.к. за самовольный уход с поля + ж.к. за умышленную затяжку игрового времени матча), игра в футболке с другой (от заявки) фамилией, что запрещено Правилами и Регламентом, и судьи были обязвны не допускать энтого безголевого якобы форварда, к матчу в такой футболке., Сейчас этот ноггомячист, возомнивший себя якобы игроком, заявил, что мозги стали на место .. и он снова станет футболистом .. . Свежо предание, да верится с трудом. Мой мудрый дед говаривал: - если человек дурак, то енто не надолго, енто навсегда .. : - ничего не имею супротив футбольной команды из Самары, и в особенности против отличного тренера Осинькина, но двуфамильный это не помощник в достижении командных целей. Болельщик ЦСКА.

    25.06.2023

  • А ты кто такой?

    Согласен с Писарским. Если корабль дырявый, ты его хоть Спартаком назови. А баба на таком корабле - к беде.:face_with_hand_over_mouth::relaxed:?? А матросы на таком корабле - подкаблучники.??? В Спартаке с приходом Салиховой в принципе что футболисты, что болелы - подкаблучники и нытики. Да хоть 50 дизлайков поставьте. Мне это льстит))... Вперед несчастные.

    25.06.2023

  • Adios Amigos R.

    Ещё и про дырявый корабль умудрился ляпнуть...:rofl::rofl::rofl:

    25.06.2023

  • Slim Tallers

    А чего он стыдится своей фамилии - не Арутюнян или Калантарян какой-то.

    25.06.2023

  • йетивод

    Он сам глуповат, выстрелил один раз, зазвездился, затух... Но татуировок успел себе наколоть)

    25.06.2023

  • NF

    А зачем он ее вообще менял? Как по мне, стало хуже...

    25.06.2023

  • hant64

    Дурачок, зачем Володька сбрил усы (поменял фамилию)? Сычевой забивал, Писарский - нет. Просто стал другим человеком, бывает)).

    25.06.2023

  • Солёный

    Давай, еще пол смени - тогда попрет )))))

    25.06.2023

  • sdf_1

    — Это глупые люди шутят. — Это глупая народная мудрость. ---------------- Да, не тот народец Сычевому-Писарскому достался, не тот

    25.06.2023

  • Hollаnder-Michel

    Во-первых, Писарский глуп, если думает, что кто-то серьёзно связывает его плохую игру со сменой фамилии; А во-вторых, человек, считающий народную мудрость глупой, сам глуп по определению.

    25.06.2023

  • TokTram_

    Но пока, как ни крути, одно произошло за другим.

    25.06.2023

  • Ратислав

    Глупые люди фамилию меняют

    25.06.2023

  • Андрей Коняхин

    И это он говорит о глупости???

    25.06.2023

  • kir_13

    Психосоматика реально в некоторых случаях работает...

    25.06.2023

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