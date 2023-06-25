Алаев заявил, что РПЛ хочет увеличить число команд на Зимнем кубке
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о планах лиги на проведение Зимнего турнира.
«Раньше я говорил, что нам бы очень хотелось, чтобы турнир, который мы провели в Абу-Даби, проходил в России. Но объективно, учитывая наши климатические условия и наличие уже готовых полей, нет в России локации, где бы в январе-феврале можно было провести такой турнир. Надеюсь, такая локация появится.
В следующем же году приоритетный вариант – ОАЭ, примерно те же сроки. Но мы хотим увеличить количество команд, в том числе за счет зарубежных», – цитирует Алаева «РБ Спорт».
Победителем последнего Зимнего кубка РПЛ стал «Спартак». Красно-белые обошли «Краснодар», «Сочи» и «Ростов».
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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