Петржела об уменьшении игрового времени Дзюбы: «У Семака очень сильные нападающие и без Дзюбы»

Петржела объяснил, почему Артем Дзюба стал получать меньше игрового времени в «Зените»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на комментарий нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы в социальной сети.

«Тренер выбирает, кто и сколько будет играть. Если тренер сказал, что Дзюба не будет играть, значит, он не будет играть. Никто не может повлиять на это решение. Семак видит его на тренировках. У Семака очень сильные нападающие и без Дзюбы. Артему надо это понимать и работать на тренировках. Ему надо доказать, что он лучше, чем Сергеев», — сказал Петржела «СЭ».

В комментариях к посту Артема Дзюбы болельщица «Зенита» заявила о несправедливом количестве игрового времени, которое нападающий провел в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Дзюба ответил: «Очень, очень обидно».