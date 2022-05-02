«Очень обидно». Дзюба пообщался с болельщицей об изменении роли в «Зените»

Дзюбе обидно, что в матче против «Локомотива» он вышел на десять минут

Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил болельщице петербургского клуба в социальной сети после того, как команда досрочно завоевала золотые медали Тинькофф РПЛ.

«Артем, дорогой, обнимаю вас и всю команду! Очень рада за вас. Несправедливо, что вчера вы всего 10 минут в игре были, в ваших глаза такой огонь и заряд был — уверена, был бы дубль, как и год назад. Вы лучший, Капитан», — написала болельщица.

«Спасибо большое вам. Да, очень-очень обидно», — ответил на сообщение Дзюба.

Артем Дзюба ответил болельщице петербургского клуба в социальной сети.

Отметим, что на протяжении уже девяти матчей в чемпионате или БЕТСИТИ Кубке России форвард не проводит все 90 минут на поле. Четыре раза за эти девять игр он выходил на замену, а в матче против «Локомотива» (3:1) появился на поле только на 82-й минуте.

В нынешнем сезоне премьер-лиги 33-летний Дзюба записал на свой счет 11 голов и 5 результативных передач.