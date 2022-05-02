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«Очень обидно». Дзюба пообщался с болельщицей об изменении роли в «Зените»

Дзюбе обидно, что в матче против «Локомотива» он вышел на десять минут
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Зенита» Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба ответил болельщице петербургского клуба в социальной сети.
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил болельщице петербургского клуба в социальной сети после того, как команда досрочно завоевала золотые медали Тинькофф РПЛ.

«Артем, дорогой, обнимаю вас и всю команду! Очень рада за вас. Несправедливо, что вчера вы всего 10 минут в игре были, в ваших глаза такой огонь и заряд был — уверена, был бы дубль, как и год назад. Вы лучший, Капитан», — написала болельщица.

«Спасибо большое вам. Да, очень-очень обидно», — ответил на сообщение Дзюба.

Артем Дзюба ответил болельщице петербургского клуба в социальной сети.
Артем Дзюба ответил болельщице петербургского клуба в социальной сети.

Отметим, что на протяжении уже девяти матчей в чемпионате или БЕТСИТИ Кубке России форвард не проводит все 90 минут на поле. Четыре раза за эти девять игр он выходил на замену, а в матче против «Локомотива» (3:1) появился на поле только на 82-й минуте.

В нынешнем сезоне премьер-лиги 33-летний Дзюба записал на свой счет 11 голов и 5 результативных передач.

Артем Дзюба
ФК Зенит
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
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2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
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