Игонин: «Для Дзюбы ситуация, когда его много обсуждают, не новая»

Игонин уверен, что на Дзюбе не сказывается изменение роли в «Зените»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на комментарий нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы в социальной сети.

«Те футболисты, которые выходят в основном составе «Зенита», работают по той схеме, которая приносит результат. Все работает, каждый занят своим делом, а Дзюба помогает. Второстепенная роль Артема? Мне кажется, на него это не так сильно влияет.

Не вижу никакого смысла считать его комментарий в социальной сети серьезным поводом для обсуждения. Для Дзюбы ситуация, когда его много обсуждают, не новая, так было и в «Спартаке». Это не мешает ему концентрироваться на игре, он вполне нормально себя чувствует в такой ситуации», — сказал Игонин «СЭ».

В комментариях к посту Артема Дзюбы болельщица «Зенита» заявила о несправедливом количестве игрового времени, которое нападающий провел в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Дзюба ответил: «Очень-очень обидно».