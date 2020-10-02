Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, который перешел в аренду в «Химки» до конца нынешнего сезона, объяснил свой выбор.

«После подписания контракта — только положительные эмоции, потому что перешёл в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и конечно же, главный тренер. Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем (Черевченко, главным тренером «Химок» — прим. «СЭ»). Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в этом переходе», — цитирует Мирзова пресс-служба подмосковного клуба.

«Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале» — отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть. Сейчас сконцентрируюсь на тренировках — нужно войти в игровой тонус и и набрать форму. В «Химках» на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Мирзов провел один матч за «Спартак».