РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ощущение дежа-вю». Тедеско не согласен с удалением Маслова

19:00
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что Павел Маслов не заслуживал удаления в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).

— По поводу Павла... Обе желтые карточки мне непонятны, — сказал Тедеско. — Особенно первая.

Павел прекрасно играл, чисто оборонялся. Во втором тайме за первый контакт ему дали сразу вторую желтую. Невообразимо. Мне кажется, что это повторение прошлого сезона. Ощущение дежа-вю.

Доволен тем, как ребята оборонялись в меньшинстве внутри штрафной. Блокировали удары, не давали пасовать. Но за пределами штрафной есть еще над чем работать.

Рубин — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир