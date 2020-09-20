«Ощущение дежа-вю». Тедеско не согласен с удалением Маслова
19:00
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что Павел Маслов не заслуживал удаления в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).
— По поводу Павла... Обе желтые карточки мне непонятны, — сказал Тедеско. — Особенно первая.
Павел прекрасно играл, чисто оборонялся. Во втором тайме за первый контакт ему дали сразу вторую желтую. Невообразимо. Мне кажется, что это повторение прошлого сезона. Ощущение дежа-вю.
Доволен тем, как ребята оборонялись в меньшинстве внутри штрафной. Блокировали удары, не давали пасовать. Но за пределами штрафной есть еще над чем работать.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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