«Ощущение дежа-вю». Тедеско не согласен с удалением Маслова

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что Павел Маслов не заслуживал удаления в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).

— По поводу Павла... Обе желтые карточки мне непонятны, — сказал Тедеско. — Особенно первая.

Павел прекрасно играл, чисто оборонялся. Во втором тайме за первый контакт ему дали сразу вторую желтую. Невообразимо. Мне кажется, что это повторение прошлого сезона. Ощущение дежа-вю.

Доволен тем, как ребята оборонялись в меньшинстве внутри штрафной. Блокировали удары, не давали пасовать. Но за пределами штрафной есть еще над чем работать.