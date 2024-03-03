Орлов о матче «Зенит» — «Спартак»: «По повторам не понятно, пересек ли мяч линию ворот Максименко»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о центральном матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

— Удовольствия от этой встречи я не получил. Ну какое удовольствие? Из того, что «Зенит» наигрывал, сегодня ничего в итоге не показал. И у меня сразу после матча возник вопрос: почему Педро вышел так поздно? Он же очень убедительно выглядел на сборах. Слишком мало времени провел на поле. Почему не дали ему отыграть весь второй тайм?

Артур, надо признать, был очень пассивен. Подавал угловые, но этого же мало! Ни одного толкового прохода... Так что игра высветила проблемы сине-бело-голубых. Я уже как-то вам говорил, что на сборах команда Семака не встречалась с сильными соперниками, не сталкивалась с серьезным сопротивлением. Это тоже сегодня сказалось.

Пока есть вопросы к физическому состоянию футболистов. И Вендел, и Клаудинью допускали технический брак. Не набрали, в общем, форму. Надо подтягивать кондиции.

Результат закономерен. Один момент меня, правда, смущает. В первом тайме, когда арбитры посчитали, что мяч не пересек линию ворот Максименко.

Ну почему у нас линию эту не чертят? Нет технологий? Не знаю... Все как-то на глаз, получается? А эпизод ключевой. По повторам я так не понял: был гол или нет. Технической базы не хватает (улыбается). Но в целом, наверное, ничья закономерна.