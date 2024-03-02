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2 марта, 23:59

Матиас Перес: «Забивать помогает интуиция, молюсь богу, чтобы голы приходили»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Маттиас Перес прокомментировал ничью в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Будем уезжать с хорошим чувством. Могли проиграть, но увезли ничью. Это очень хорошо. Как оказался в атаке в моменте с голом? Были последние минуты, мы проигрывали, я понял, что нужно оказаться там, где я оказался. Это ли самый красивый гол в карьере? Нет, это не самый красивый гол в карьере. В предыдущем клубе были хорошие голы. Много забиваю для защитника? Это интуиция. Я молюсь богу, чтобы голы приходили», — приводит слова Переса «РБ Спорт».

«Оренбург» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре оренбуржцы встретятся с «Балтикой» (10 марта).

Источник: РБ Спорт
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
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 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
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 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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