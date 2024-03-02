Матиас Перес: «Забивать помогает интуиция, молюсь богу, чтобы голы приходили»

Защитник «Оренбурга» Маттиас Перес прокомментировал ничью в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Будем уезжать с хорошим чувством. Могли проиграть, но увезли ничью. Это очень хорошо. Как оказался в атаке в моменте с голом? Были последние минуты, мы проигрывали, я понял, что нужно оказаться там, где я оказался. Это ли самый красивый гол в карьере? Нет, это не самый красивый гол в карьере. В предыдущем клубе были хорошие голы. Много забиваю для защитника? Это интуиция. Я молюсь богу, чтобы голы приходили», — приводит слова Переса «РБ Спорт».

«Оренбург» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре оренбуржцы встретятся с «Балтикой» (10 марта).