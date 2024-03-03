Орлов: «Угальде хорош. Недовольство Соболева? А где он был в первом тайме?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное «Спартаку» за матч с «Зенитом» (0:0).

«Зенит» побольше владел мячом, но где острота? Обычно питерцы создают по пять моментов за тайм! Сегодня мы этого не увидели. После осечки «Краснодара» надо было побеждать! Не хватило легкости. Вся команда не готова физически еще. Отсюда такие неточные передачи, кто-то где-то не добегает, не дотягивается.

Но надо отдать должное и «Спартаку». Гости выглядели мощно. Тренеры угадали с составом. И ведь в концовке могли забить. Игнатов с левой пробивал рядом со штангой

Соперники рисковали, разыгрывая мячи через вратаря. Хорошо это или плохо? Нет ответа. Адамов же ни разу не выбил мяч, все через пас старался начать атаки. А ему как-то Фернандес отдал очень опасно. Могли же перехватить...

Игра Марио? Он, конечно, старался, но, увы, слишком предсказуем. Его разгадывают. Не хватает нестандартных ходов. И потом: у него нет никакого пока взаимопонимания с Артуром, не работает эта связка на правом фланге.

Угальде признали лучшим игроком матча? Он хорош, усилит красно-белых. Опасно бил из-под защитника в дальний угол. Зряче. Недовольство Соболева своей заменой? Не знаю... По-моему, он ничего сегодня не показал. Где он был в первом тайме?