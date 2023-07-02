Орещук: «По бюджету «Спартак» приближается к «Зениту», а по результатам — отдаляется»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о бюджетах клубов чемпионата России.
— Какой должен быть бюджет у клуба, который ставит цель бороться за топ-6 РПЛ?
— Здесь нет единого знаменателя. Посмотрите на бюджет «Ахмата» и «Динамо». У «Динамо» он значительно больше. Деньги в футбол не играют, в футбол играют футболисты. От того, что у тебя денег куча, это не значит, что выиграешь титулы, — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.
— Соответствуют ли расходы наших клубов с качеством?
— На данный момент, наверное, нет. Все думают, если у тебя есть деньги, значит ты привезешь футболистов, которых хочешь. А по факту, те, кого ты хочешь, — не едут. И ты начинаешь включать план «B», план «C». И самое интересное, что даже за план «C» тебе приходится переплачивать. На данный момент есть «Зенит» и остальные клубы.
— «Спартак» сейчас приближается по бюджету.
— По деньгам «Спартак» приближается, по результатам — отдаляется.
По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Футболисты ЦСКА завоевали серебряные медали. «Спартак» занял третье место. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -