Хет-трик Сычевого за тайм принес «Оренбургу» победу над «Уралом»

«Оренбург» одержал первую победу после возвращения в премьер-лигу. В рамках второго тура команда на свое поле разгромила «Урал» со счетом 3:0.

Все три мяча на свой счет записал нападающий хозяев Владимир Сычевой. Он стал автором первого хет-трика в новом сезоне РПЛ.

Отметим, что Сычевой вышел на поле сразу после перерыва между таймами. И первый гол он забил через минуту после возобновления игры.

Весь второй тайм «Урал» играл в меньшинстве. Еще в первой тайме с поля был удален защитник Лео Гогличидзе.

«Оренбург» набрал первые очки в сезоне. А вот «Урал» потерпел второе поражение подряд, команда пока не забила ни одного мяча.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет против «Спартака». Встреча пройдет 31 июля. А «Урал» 29 июля на своем поле примет «Краснодар».