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Хет-трик Сычевого за тайм принес «Оренбургу» победу над «Уралом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 июля. «Оренбург» — «Урал» — 3:0.
Фото ФК «Оренбург».

«Оренбург» одержал первую победу после возвращения в премьер-лигу. В рамках второго тура команда на свое поле разгромила «Урал» со счетом 3:0.

Все три мяча на свой счет записал нападающий хозяев Владимир Сычевой. Он стал автором первого хет-трика в новом сезоне РПЛ.

Отметим, что Сычевой вышел на поле сразу после перерыва между таймами. И первый гол он забил через минуту после возобновления игры.

Весь второй тайм «Урал» играл в меньшинстве. Еще в первой тайме с поля был удален защитник Лео Гогличидзе.

«Оренбург» набрал первые очки в сезоне. А вот «Урал» потерпел второе поражение подряд, команда пока не забила ни одного мяча.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет против «Спартака». Встреча пройдет 31 июля. А «Урал» 29 июля на своем поле примет «Краснодар».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
3:0
Урал
Голы
Сычевой, 46 (1:0), Сычевой, 67 (2:0), Сычевой, 77 (3:0)
Оренбург
Гошев Башич (Титков, 83) Полуяхтов (Сычевой, 46) Сиваков Хотулев Малых Оганесян (Марин, 63) Ковалев (Гурциев, 63) Эктов Капленко Воробьев (Мансилья, 83)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Коновалов Егорычев Юшин (Бевеев, 39) Мишкич Гаджимурадов (Эммерсон, 51) Сунгатулин (Емельянов, 80) Бикфалви (Каштанов, 51)
Предупреждения
Воробьев 82’, Титков 89’  -  Мишкич 19’, Коновалов 27’, Егорычев 47’
Удаления
Гогличидзе 36’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва) Елеференко (Москва)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Чельцов (Москва)

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
ФК Оренбург
ФК Урал
Владимир Сычевой
5
18
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 2
П
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 2
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Зенит

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Ильнур Альшин

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 1
И К Ж
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Урал

 2 1 0
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Спартак

 1 0 0
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