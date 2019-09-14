Олег Кононов: «Не увидел конкретности в действиях «Спартака» во втором тайме матча с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения в матче 9-го тура премьер-лиги против «Урала» (1:2) заявил, что его команда не показывала конкретности в завершении атак во втором тайме.

— Второй тайм — плохо вошли в игру, был ряд командных ошибок, где мы не дорабатывали в отборе мяча, — сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер». — «Урал» создал моменты, два из которых реализовал.

Замены? Посчитал нужным оставить состав, который играл. Верил в этих ребят, что они дожмут, но не получилось.

Было давление при счете 1:2, подходы к воротам. Жиго пошел вперед, мы начали кое-что создавать, но конкретности в наших действиях я не увидел.

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