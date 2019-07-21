Олег Кононов: "Без судей "Спартак" выиграл бы оба матча"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.

– В игре с "Сочи" был судейский скандал. Сегодня, похоже, тоже будет. Что было бы, если бы обе игры обошлись без судейских проблем?

– Мы бы выиграли оба матча и набрали бы шесть очков.

– Не связаны ли разные результаты "Спартака" в чемпионате России и еврокубках с различным уровнем судейства в этих турнирах?

– Связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высокий. Команды бегут, играют, прессингуют все 90 минут. К этому надо стремиться. (Юрий Плохотниченко)​

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр