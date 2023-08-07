Новиков: «Болельщики ЦСКА в этом сезоне рассчитывают на титул, но давайте не будем спешить»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мыслями о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«ЦСКА способен побороться за титул, это точно. Но у него будет большая конкуренция. Я бы выделил «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Думаю, что эти команды разыграют между собой призовые места. Впрочем, нужно дождаться завершения первого круга, чтобы все фигуры на футбольной доске были расставлены, а уже потом говорить о конкретных шансах на титул. Все болельщики ЦСКА в этом сезоне рассчитывают на титул, но давайте не будем спешить и пока скажем так — этот сезон, думаю, точно будет интересным, а там поглядим», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

По итогам трех туров чемпионата России «Спартак» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» расположился на 2-й строчке, набрав такое же количество очков. «Крылья Советов» идут третьими (7). ЦСКА на данный момент занимает 5-ю позицию (6).

Следующий тур РПЛ пройдет с 11 по 14 августа.