Вратарь «Спартака» Максименко назвал любимого голкипера современности

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, за кем из современных голкиперов следит больше всего.

«После финала Лиги чемпионов мне понравился Андре Онана! Слежу ли за европейским футболом? Стало немного тяжелее, но выход всегда можно найти. Я обожаю смотреть матчи. И даже если не целиком, то с удовольствием гляну обзоры топовых игр», — цитирует Максименко пресс-служба клуба.

Андре Онана в летнее трансферное окно перешел из «Интера» в «Манчестер Юнайтед».