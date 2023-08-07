Экс-член ЭСК Гвардис полагает, что Барриосу могут дать не более двух матчей дисквалификации

Бывший член Экспертно-судейской комиссии Александр Гвардис поделился мыслями о возможном наказании для полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за фол на Денисе Макарове из «Динамо».

«На мой взгляд, Барриосу могут дать не более двух матчей дисквалификации точно. Что касается вынесения красной карточки, я поддерживаю решение арбитра. Одной ногой, которой он шел в мяч, не фолил на красную карточку, но вторая нога, стелившаяся по газону, въехала в опорную ногу соперника. На повторе было видно, что у динамовца нога пошла на излом. Арбитр поступил правильно», — приводит «РБ Спорт» слова Гвардиса.

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (2:3), который прошел 6 августа, Барриос получил прямую красную карточку за фол на Макарове. Колумбийский футболист в подкате сбил полузащитника московской команды. После его удаления с поля «Динамо» забило победный гол в этой встрече.

Ранее стало известно, что Барриос был приглашен на заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен данный инцидент.