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Сегодня, 09:29

Новичок «Локомотива» Конти прибыл на сборы клуба в ОАЭ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок «Локомотива», защитник Херман Конти поприветствовал болельщиков команды и сообщил, что прибыл на сборы железнодорожников.

«Всем привет! Это Херман Конти. Я прибыл на сборы к команде, готов внести свой вклад в общее дело. Всех обнимаю и спасибо за теплый прием!» — сказал футболист в ролике, опубликованном в официальном Telegram-канале железнодорожников.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти сегодня, 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.

Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.

Херман Конти (в&nbsp;центре в&nbsp;белом) и&nbsp;Руй Витория (в&nbsp;красной футболке). Был резервистом у Руя Витории, мог перейти в «Зенит», а теперь едет в «Локомотив». Кто такой Херман Конти

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
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Краснодар – Торпедо
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Локомотив

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