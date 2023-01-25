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Был резервистом у Руя Витории, мог перейти в «Зенит», а теперь едет в «Локомотив». Кто такой Херман Конти

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Херман Конти (в центре в белом) и Руй Витория (в красной футболке).
Фото Global Look Press
Одиссеас Влаходимос и Херман Конти.
Фото Global Look Press
Херман Конти ведет верховую борьбу за мяч.
Фото Global Look Press
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Рассказываем о южноамериканском новичке железнодорожников.

Красные карточки в двух дебютах

Центр обороны «Локомотива» со времен ухода Чорлуки и продажи выигравшего уже не один титул с «Палмейрасом» Мурило — зона стихийного бедствия. Туда переводили профильных полузащитников Баринова и Магкеева. Там пытались сделать основного игрока из приглашенного на перспективу Мампасси и верили, что вернется на свой прежний уровень допускавший немыслимые ошибки Едвай.

Единственное светлое пятно — Лукас Фассон. Однако ярко начавший карьеру в Черкизово бразилец порвал крестообразные связки и выбыл на длительный срок. И, судя по всему, с экспериментами в «Локо» решили заканчивать, выбрав проверенного кандидата в лице Хермана Конти. У этого 28-летнего аргентинца имеются и опыт, и должный уровень. Разве что карьера в Европе, куда он перебрался летом 2018 года, не задалась.

Что, в принципе, неудивительно, учитывая уровень конкуренции в «Бенфике». Когда Конти только переехал в Лиссабон за 4,5 миллиона евро, роль первой скрипки в обороне «орлов» исполнял Рубен Диаш, а к основе подтягивался перспективный на тот момент Ферро. Потом, когда аргентинец мог вернуться в Португалию из аренды, ему пришлось бы оставаться за спинами Отаменди и Фертонгена.

«Имея Рубена Диаша и Жардела, у которых было больше всех игровых минут в прошлом году, нельзя отрицать, что они представляют собой дуэт высокого качества. Пожалуй, здесь нам и не нужен лучший центральный защитник, чем те, что у нас есть, потому что это два игрока высокого уровня», — говорил возглавлявший в то время «Бенфику» Руй Витория.

Руй Витория. Зарема Салихова рассказала, почему ей не нравился Руй Витория

Конти, который не скрывал после своего перехода эмоций и признавался, что до сих пор не может поверить в случившееся, оказался в непростой ситуации. И, возможно, пожалел, что отказал в тот момент «Бока Хуниорс», ведь Витория во время предсезонки четко распределил роли, пояснив: новички приглашены не для того, чтобы заменить основных центральных защитников. Их задача — поддерживать уровень конкуренции, адаптироваться на новом уровне, расти и пользоваться шансом при травмах и дисквалификациях лидеров.

Конти, кстати, отмечал, что ему нравится работа с Виторией, но по ходу сезона играл редко. Запомнилась история, когда аргентинца включили в основу из-за травмы Жардела, но дебютант заработал красную карточку. Получилась прямая параллель с «Колоном», где его тоже удалили в первой же игре, только это совпадение, а не система. За всю карьеру у Конти набралось четыре удаления, да и число предупреждений — за исключением 10 «горчичников» в первом полноценном сезоне в Аргентине — адекватное.

Одиссеас Влаходимос и Херман Конти. Фото Global Look Press
Одиссеас Влаходимос и Херман Конти.
Фото Global Look Press

Возвращение в Америку

За первый сезон в Лиссабоне Конти во всех турнирах провел всего десять матчей. В том числе и в Лиге чемпионов, но вряд ли ему приятно вспоминать 1:5 от «Баварии». И когда на следующий год в «Бенфике» сменился тренер, логично было регулярно играть там, где Конти был действительно нужен. Так же, как в воспитавшем его «Колоне», карьеру в котором он начал с вылета из высшего дивизиона. Зато вернулся туда Херман уже твердым игроком основы, заслужил капитанскую повязку и до последнего момента значился в числе кандидатов на участие в Олимпиаде-2016.

Первой арендой для Конти стал мексиканский «Атлас», где игрок переболел кооронавирусом, однако наиболее ярко защитнику удалось проявить себя в Бразилии. И, кстати, именно на постоянной игровой практике он делал акцент во время представления в качестве игрока клуба «Баия».

После дежурных для любого новичка слов об интересном спортивном проекте, поддержке тренеров и одноклубников Херман напомнил, что четыре месяца не участвовал в официальных матчах, и подчеркнул: «Я знаю, что здесь, в «Баии», игры проводятся каждые три дня в течение всего года. Это очень важно для футболиста».

Тогда же Конти рассказал, что для него нет принципиального значения, где располагаться в центре обороны. «Чаще играл правого центрального защитника. Это то, что привело меня в Европу. Я провел много матчей, играя слева, но если вы спрашиваете, то я предпочитаю играть правее», — говорил Конти.

Аргентинский новичок стал незаменимой фигурой на поле, а когда он травмировался, в Бразилии сразу отметили, что среднее число пропущенных командой мячей стало стремительно увеличиваться. В итоге для «Баии» все закончилось печально — вылетом в серию В и расставанием с Конти, так как из-за падения доходов и сократившегося почти вдвое бюджета клуб не имел возможности сохранить такого игрока.

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Все дороги ведут в РПЛ

Конти, впрочем, остался в высшем бразильском дивизионе, где все отмечали, как хорош 193-сантиметровый гигант в верховых единоборствах. К тому же даже в составе аутсайдера и с частью пропущенных матчей аргентинец стал лучшим игроком серии А по числу перехватов мяча (59).

Как результат — подписание контракта с более успешной «Америкой». За крепкого середняка бразильского чемпионата (10-е место, дающее право выступить в Южноамериканском кубке) Конти стабильно играл как в серии А, так и в Кубке Либертадорес, где в последнем отборочном раунде «кролики» проиграли в серии пенальти эквадорской «Барселоне». «Америка» была нацелена на продолжение сотрудничества, однако не нашла общего языка с «Бенфикой», которую не устраивала еще одна аренда.

Между тем спрос на игрока, который по итогам сезона лидировал среди всех центральных защитников по перехватам и выигранным верховым единоборствам, имелся. Кроме родного «Колона» кандидатурой Конти интересовались «Васку да Гама», «Фенербахче» и «Вальядолид». Но Херман, договорившись с «Бенфикой» об уходе, предпочел вариант с Россией. Как утверждает A Bola, в Москве с учетом бонусов за достижение определенных целей аргентинец может заработать порядка миллиона евро.

Херман Конти ведет верховую борьбу за мяч. Фото Global Look Press
Херман Конти ведет верховую борьбу за мяч.
Фото Global Look Press

Кстати, в РПЛ Конти мог оказаться и раньше. За год до перехода в «Бенфику» его вместе с Дриусси и Паредесом ждали в «Зените». Согласие футболиста было получено, инсайдеры сообщали о закрытии сделки за 4 миллиона евро, а представитель аргентинца уверял, что осталось получить одобрение Роберто Манчини. Но что-то не срослось, однако карьера все равно ведет Конти в Россию.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Руй Витория
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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