Был резервистом у Руя Витории, мог перейти в «Зенит», а теперь едет в «Локомотив». Кто такой Херман Конти
Красные карточки в двух дебютах
Центр обороны «Локомотива» со времен ухода Чорлуки и продажи выигравшего уже не один титул с «Палмейрасом» Мурило — зона стихийного бедствия. Туда переводили профильных полузащитников Баринова и Магкеева. Там пытались сделать основного игрока из приглашенного на перспективу Мампасси и верили, что вернется на свой прежний уровень допускавший немыслимые ошибки Едвай.
Единственное светлое пятно — Лукас Фассон. Однако ярко начавший карьеру в Черкизово бразилец порвал крестообразные связки и выбыл на длительный срок. И, судя по всему, с экспериментами в «Локо» решили заканчивать, выбрав проверенного кандидата в лице Хермана Конти. У этого 28-летнего аргентинца имеются и опыт, и должный уровень. Разве что карьера в Европе, куда он перебрался летом 2018 года, не задалась.
Что, в принципе, неудивительно, учитывая уровень конкуренции в «Бенфике». Когда Конти только переехал в Лиссабон за 4,5 миллиона евро, роль первой скрипки в обороне «орлов» исполнял Рубен Диаш, а к основе подтягивался перспективный на тот момент Ферро. Потом, когда аргентинец мог вернуться в Португалию из аренды, ему пришлось бы оставаться за спинами Отаменди и Фертонгена.
«Имея Рубена Диаша и Жардела, у которых было больше всех игровых минут в прошлом году, нельзя отрицать, что они представляют собой дуэт высокого качества. Пожалуй, здесь нам и не нужен лучший центральный защитник, чем те, что у нас есть, потому что это два игрока высокого уровня», — говорил возглавлявший в то время «Бенфику» Руй Витория.
Конти, который не скрывал после своего перехода эмоций и признавался, что до сих пор не может поверить в случившееся, оказался в непростой ситуации. И, возможно, пожалел, что отказал в тот момент «Бока Хуниорс», ведь Витория во время предсезонки четко распределил роли, пояснив: новички приглашены не для того, чтобы заменить основных центральных защитников. Их задача — поддерживать уровень конкуренции, адаптироваться на новом уровне, расти и пользоваться шансом при травмах и дисквалификациях лидеров.
Конти, кстати, отмечал, что ему нравится работа с Виторией, но по ходу сезона играл редко. Запомнилась история, когда аргентинца включили в основу из-за травмы Жардела, но дебютант заработал красную карточку. Получилась прямая параллель с «Колоном», где его тоже удалили в первой же игре, только это совпадение, а не система. За всю карьеру у Конти набралось четыре удаления, да и число предупреждений — за исключением 10 «горчичников» в первом полноценном сезоне в Аргентине — адекватное.
Возвращение в Америку
За первый сезон в Лиссабоне Конти во всех турнирах провел всего десять матчей. В том числе и в Лиге чемпионов, но вряд ли ему приятно вспоминать 1:5 от «Баварии». И когда на следующий год в «Бенфике» сменился тренер, логично было регулярно играть там, где Конти был действительно нужен. Так же, как в воспитавшем его «Колоне», карьеру в котором он начал с вылета из высшего дивизиона. Зато вернулся туда Херман уже твердым игроком основы, заслужил капитанскую повязку и до последнего момента значился в числе кандидатов на участие в Олимпиаде-2016.
Первой арендой для Конти стал мексиканский «Атлас», где игрок переболел кооронавирусом, однако наиболее ярко защитнику удалось проявить себя в Бразилии. И, кстати, именно на постоянной игровой практике он делал акцент во время представления в качестве игрока клуба «Баия».
После дежурных для любого новичка слов об интересном спортивном проекте, поддержке тренеров и одноклубников Херман напомнил, что четыре месяца не участвовал в официальных матчах, и подчеркнул: «Я знаю, что здесь, в «Баии», игры проводятся каждые три дня в течение всего года. Это очень важно для футболиста».
Тогда же Конти рассказал, что для него нет принципиального значения, где располагаться в центре обороны. «Чаще играл правого центрального защитника. Это то, что привело меня в Европу. Я провел много матчей, играя слева, но если вы спрашиваете, то я предпочитаю играть правее», — говорил Конти.
Аргентинский новичок стал незаменимой фигурой на поле, а когда он травмировался, в Бразилии сразу отметили, что среднее число пропущенных командой мячей стало стремительно увеличиваться. В итоге для «Баии» все закончилось печально — вылетом в серию В и расставанием с Конти, так как из-за падения доходов и сократившегося почти вдвое бюджета клуб не имел возможности сохранить такого игрока.
Все дороги ведут в РПЛ
Конти, впрочем, остался в высшем бразильском дивизионе, где все отмечали, как хорош 193-сантиметровый гигант в верховых единоборствах. К тому же даже в составе аутсайдера и с частью пропущенных матчей аргентинец стал лучшим игроком серии А по числу перехватов мяча (59).
Как результат — подписание контракта с более успешной «Америкой». За крепкого середняка бразильского чемпионата (10-е место, дающее право выступить в Южноамериканском кубке) Конти стабильно играл как в серии А, так и в Кубке Либертадорес, где в последнем отборочном раунде «кролики» проиграли в серии пенальти эквадорской «Барселоне». «Америка» была нацелена на продолжение сотрудничества, однако не нашла общего языка с «Бенфикой», которую не устраивала еще одна аренда.
Между тем спрос на игрока, который по итогам сезона лидировал среди всех центральных защитников по перехватам и выигранным верховым единоборствам, имелся. Кроме родного «Колона» кандидатурой Конти интересовались «Васку да Гама», «Фенербахче» и «Вальядолид». Но Херман, договорившись с «Бенфикой» об уходе, предпочел вариант с Россией. Как утверждает A Bola, в Москве с учетом бонусов за достижение определенных целей аргентинец может заработать порядка миллиона евро.
Кстати, в РПЛ Конти мог оказаться и раньше. За год до перехода в «Бенфику» его вместе с Дриусси и Паредесом ждали в «Зените». Согласие футболиста было получено, инсайдеры сообщали о закрытии сделки за 4 миллиона евро, а представитель аргентинца уверял, что осталось получить одобрение Роберто Манчини. Но что-то не срослось, однако карьера все равно ведет Конти в Россию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2