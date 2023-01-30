«Торпедо» может подписать защитника «Ахмата» Быстрова

«Торпедо» интересуется защитником «Ахмата» Маратом Быстровым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб рассматривает несколько кандидатур на позицию правого защитника. Одним из вариантов является 30-летний Быстров.

Футболист выступает за «Ахмат» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Быстров провел 15 матчей в чемпионате России и три — в Кубке России.

В декабре прошлого года защитник перенес операцию по укреплению паховых колец. Он прошел курс лечения и реабилитации в Сербии, а в двадцатых числах января уже возобновил тренировки в составе «Ахмата».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров. «Ахмат» идет шестым (26 очков).