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«Торпедо» может подписать защитника «Ахмата» Быстрова

Алина Савинова
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«Торпедо» интересуется защитником «Ахмата» Маратом Быстровым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб рассматривает несколько кандидатур на позицию правого защитника. Одним из вариантов является 30-летний Быстров.

Футболист выступает за «Ахмат» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Быстров провел 15 матчей в чемпионате России и три — в Кубке России.

В декабре прошлого года защитник перенес операцию по укреплению паховых колец. Он прошел курс лечения и реабилитации в Сербии, а в двадцатых числах января уже возобновил тренировки в составе «Ахмата».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров. «Ахмат» идет шестым (26 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-rassmatrivaet-variant-s-perehodom-marata-by-strova/
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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