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Новая возлюбленная Мамаева прокомментировала откровенное интервью футболиста

12:45
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новая возлюбленная полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Надежда Санько в своем Instagram рассказала подписчикам об интервью, которое вышло на «Матч ТВ».

Мамаев рассказал журналисту Нобелю Арустамяну детали развода с Аланой и своем романе с Санько. Отметим, что из-за этого интервью Арустамян покинул телеканал.

«Прикрепила ссылку на Пашино видео в шапке профиля. В нем все сказано, ни прибавить, ни убавить, и есть надежда, что скоро эта тема сойдет на нет. Будем счастливы!» — написала Санько.

Расшифровку интервью можно почитать здесь.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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