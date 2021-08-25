Новая возлюбленная Мамаева прокомментировала откровенное интервью футболиста

Новая возлюбленная полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Надежда Санько в своем Instagram рассказала подписчикам об интервью, которое вышло на «Матч ТВ».

Мамаев рассказал журналисту Нобелю Арустамяну детали развода с Аланой и своем романе с Санько. Отметим, что из-за этого интервью Арустамян покинул телеканал.

«Прикрепила ссылку на Пашино видео в шапке профиля. В нем все сказано, ни прибавить, ни убавить, и есть надежда, что скоро эта тема сойдет на нет. Будем счастливы!» — написала Санько.

Расшифровку интервью можно почитать здесь.