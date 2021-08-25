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Игрок «Нижнего Новгорода» Каккоев: «Победа над «Спартаком» — самая яркая в моей карьере»

09:59

Защитник клуба «Нижний Новгород» Никита Каккоев рассказал, какая победа запомнилась ему больше всего.

«Больше всего запомнился наш выигрыш в Москве у «Спартака». Мы забили два быстрых мяча, после чего довели дело до победы. Рад, что не позволил забить Соболеву, выбив у него мяч. Это пока самая яркая победа в моей карьере», — цитирует Каккоева пресс-служба клуба.

7 августа «Нижний Новгород» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в третьем туре чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/78888/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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