Игрок «Нижнего Новгорода» Каккоев: «Победа над «Спартаком» — самая яркая в моей карьере»
09:59
Защитник клуба «Нижний Новгород» Никита Каккоев рассказал, какая победа запомнилась ему больше всего.
«Больше всего запомнился наш выигрыш в Москве у «Спартака». Мы забили два быстрых мяча, после чего довели дело до победы. Рад, что не позволил забить Соболеву, выбив у него мяч. Это пока самая яркая победа в моей карьере», — цитирует Каккоева пресс-служба клуба.
7 августа «Нижний Новгород» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в третьем туре чемпионата России.
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