Защитник клуба «Нижний Новгород» Никита Каккоев рассказал, какая победа запомнилась ему больше всего.

«Больше всего запомнился наш выигрыш в Москве у «Спартака». Мы забили два быстрых мяча, после чего довели дело до победы. Рад, что не позволил забить Соболеву, выбив у него мяч. Это пока самая яркая победа в моей карьере», — цитирует Каккоева пресс-служба клуба.

7 августа «Нижний Новгород» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в третьем туре чемпионата России.