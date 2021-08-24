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«Алана говорит, что ей не хватает денег? Я перевел ей 11 миллионов». Интервью Мамаева, из-за которого Нобель ушел с «Матч ТВ»

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 22:35
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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О разводе с Аланой

«Развелись мы в апреле. Было принято решение в марте, что мы будем разводиться. Ни разу за этот период я не пожалел об этом решении. Я счастлив во всем. Эмоционально я принял это решение. Хотя я принял решение в 2018 году, когда пришел к ней и сказал, что не хочу с ней жить. Но были обстоятельства, которые помешали этому, была тюрьма. Наверное, надо было еще тогда это делать, но меня посадили в тюрьму. Я «чувстванулся» насчет семьи, и этот вопрос остался нерешенным. Я рад, что это произошло. Тревожит только то, что человек позволяет себе мерзопакостные вещи в мой адрес.

Суды только начинаются. Я готов и хочу подписать с ней мировое соглашение. Не хочу, чтобы этот человек существовал в моей жизни. Она завралась во всем, она оскорбляет меня и моих близких. Не хочу, чтобы она существовала со мной в одном пространстве. Она голословно утверждает, что я способствовал лишению родительских прав Саши Липового. Я сказал, что не буду влезать в эту ситуацию. Я сказал Липовому все так, как было. Он ответил, что она ему сказала по-другому.

Она говорит, что я отказался от ребенка. Я никогда этого не сделаю. Липовой мне звонил и сказал, что хочет восстановить отношения с Алексом. Я сказал, что ему никто не запрещал общаться с ребенком.

Я решил, что будут судиться с ней во всем: за ребенка, за движимое и недвижимое имущество. Была злость на нее. Я хотел забрать по максимуму. В том числе и ребенка".

Павел и&nbsp;Алана Мамаевы.«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги

О скандалах с бывшей женой

«После развода у меня уходит из жизни отец, и с того момента все развернулось в обратную сторону. Человек приехал на похороны с якобы искренней поддержкой — мнимой, как оказалось. У отца девять дней. Поминки, приехали дети. И мне приходит сообщение с оплатой на крема на 70 тысяч. С текстом: «Мне пришли крема, оплати мне». Я ответил ей одной фразой: «Без меня». И тут началось: «А что делать, как мне жить». Я сказал ей, чтобы она жила по средствам. Я сказал, что ее поддержка была в том, чтобы выставлять счета.

Это при том, что я ей перевел после развода 10 миллионов рублей. Она сказала: «Мне что, Nivea начинать пользоваться?» Представляете, в каком я был состоянии? Я ей просто ответил: «Не трогай меня» На что она ответила: «Вези детей сюда». Я ее просто заблокировал. Через несколько минут няня, которая воспитывала детей. Она попросила меня на пару минут и сказала, что Алана велела ей срочно забрать детей. Я ей сказал, что этого не будет. После этого пошли угрозы, что она (Алана) вызовет полицию. Я решил, что этого человека в моей жизни не будет никогда.

Она выставляет скрины, что я перевожу по 30 тысяч, но ни слова не сказала, что я перевел 10 миллионов. Всего я ей перевел 11 миллионов рублей. Говорит, что ей не хватает денег на детей? Я не отказываюсь от алиментов, но говорить, что нет денег, живя в квартире за полмиллиона долларов и разъезжая на «бентли»... Давайте будем объективны".

Скандалы семьи Павла и&nbsp;Аланы Мамаевых.Попугай, «Гелик», шантаж. Скандалы семьи Мамаевых

О новой возлюбленной

«После разговора с Надей (новой девушкой) я понял, что не хочу с ней (Аланой) судиться. У меня была уже другая жизнь, в один момент я понял, что не хочу делить с ней ничего. Путь она заберет абсолютно все. Часов через пять — восемь я сказал адвокату, то мы полностью меняем наш подход. И я ничего не хочу. Я хочу Надю оградить от этого всего. Она с первых дней говорила, чтобы я не трогал Алану и не делил с ней ничего. Она говорила, что я строил планы выкрасть детей. Она говорит в интервью, какой я плохой, но ни слова о том, что я хочу предложить мировое соглашение. Я готов это сделать, но чтобы этого человека не было в моей жизни.

Сейчас человек занят не мировым соглашением, а как можно больше получить хайпа на этой теме. Я прошу ее подписать мировое соглашение. Я не отказываюсь от алиментов, это моя обязанность. Я готов ей оставить квартиру, «бентли». Пусть все заберет, только больше меня не трогает. Я хочу внести ясность, чтобы у людей не было розовых очков и мнимых факторов. Эти истории — это мое прошлое. Со мной рядом прекрасная женщина, с который я хочу семью, детей.

Я хочу играть в футбол, жить в своей новой семье и заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего. После этого интервью от меня больше не будет ни одного комментария по этом поводу".

Об алкоголе

«Иногда у меня ощущение, что я столкнулся с дьяволом, который будет на меня все больше лить клеветы и грязи. Я хочу просто отвернуться и не видеть этого всего. У меня разные были ситуации в жизни, плохие и хорошие. Но у меня не было проблем с тем, чтобы отдаваться работе. Футбол — это моя жизнь. У меня нет нарушений режима. Я не пью алкоголь уже несколько лет. Я доволен своей игрой. Меня эта ситуация не шатает, не выбивает из колеи».

Алана Мамаева (слева) и&nbsp;Юлия Дзуцева.«Мы знакомы 15 лет и всегда спасаем друг друга». Подруга Павла Мамаева рассказала об инциденте с Аланой

Об ошибках

«У меня были тысячи, миллион ошибок. И сколько еще будет, мне всего 33 года, разве это возраст для мужчины? У меня прекрасная карьера, отличный жизненный путь, чтобы жить и радоваться жизни. Видимо, мне надо было пройти эти испытания, чтобы жить и радоваться жизни в любви и во всем остальном.

У меня нет помех по поводу концентрации на футболе. Но есть вещи, которые задевают мое мужское достоинство, мою семью, мою новую девушку. Страдают люди, которыми я дорожу. Клевета, которая льется на меня, к сожалению, переливается и на них.

И у меня, наверное, впервые правильный выбор женщины, дальнейшего пути. Мой путь в футболе связан с «Ростовом». Хочу чувствовать, что я востребован и приношу пользу. Если почувствую, что больше не приношу пользу «Ростову», то надо будет заканчивать с футболом".

О завершении карьеры

«Все будет зависеть от здоровья. Если не будет серьезных травм, то буду играть, а если нет, то, значит, так надо».

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