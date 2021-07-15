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Николич: «Жду жесткую поддержку от болельщиков в следующем сезоне»

14:11
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поблагодарил болельщиков и отметил, что команда серьезно обновилась.

Сегодня во время онлайн-встречи с болельщиками состоялось вручение бронзовых наград железнодорожникам за прошлый сезон.

«Самые важные слова, которые хочу сказать болельщикам — спасибо за отличную поддержку во второй части прошедшего сезона, — отметил Николич. — Надеюсь, что они и дальше будут находиться у нас за спиной.

У нас поменялась команда, все об этом знают. У нас ушли несколько игроков, а также настоящие лидеры. Например, Чорлука, который был многолетним капитаном. Во времена перестройки команды у нас появилось много новых молодых ребят. Они понимают, что такое «Локомотив». А это особенный клуб. Я жду жесткую поддержку от болельщиков во всем следующем сезоне».

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Артем Бухаев все материалы автора

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