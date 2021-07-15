Червиченко: «Руководство ЦСКА должно учитывать, что команда потеряет 6 очков в случае отказа от вакцинации»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова директора по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергея Аксенова о возможном отказе команды от вакцинации.

«Это сложнейший вопрос. Прививка была создана очень быстро. Непонятно, какие последствия могут быть после нее. Есть объективные причины не доверять нашей вакцине. ЦСКА переживает за состояние игроков, каждый игрок может по разному отреагировать на прививку. «Спартак» привился неделю назад, сразу побежали, четыре забили. Сейчас еще и в Европе хорошо выступят. Но с вакцинацией шутить не стоит. Медицинский штаб клуба должен принять решение. Если они не привьются, то потеряют 6 очков. В Краснодарский край попасть не смогут. Руководству нужно это учитывать, таковы нынешние реалии», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее Аксенов заявил, что у 85% игроков ЦСКА высокий уровень антител. Это является медотводом на данный момент.