Непомнящий заявил, что у него нет особой жалости к Дзюбе
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, знакомый по совместной работе с Артемом Дзюбой, оценил, как может измениться поведение 34-летнего нападающего после конфликта с журналистом.
«Он взрослый человек, сам выстраивает свою судьбу. У меня особой жалости нет. Его наказали. Он будет дальше играть. Думаю, поймет, что теперь ему нельзя ошибаться. Теперь Дзюба вообще перестанет со всеми общаться и закроется от обиды? Нет, у него такого нет. Он общается, просто в жизни бывают такие моменты, когда вдруг не хочешь никого слушать и слышать. И его на этом ловят. Это не была резкость. Мне кажется, что это была почти естественная реакция, если ему попался надоедливый человек. Вот так он среагировал. Я понимаю, что Артем сожалеет. Говорят: не трожь... Не буду продолжать. Пусть это будет самая большая ошибка в его жизни. Думаю, что ему не за что было извиняться. Он на хамство ответил хамством в его понимании. Мне так кажется. Журналист должен понять, когда он первый раз обратился, и его вопрос остался без ответа. Нет, он продолжал и наткнулся», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».
16 августа стало известно, что 34-летний форвард дисквалифицирован на два матча условно за угрозу в адрес журналиста — футболист грубо ответил представителю СМИ после игры 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
Футболист получил условную дисквалификацию на два матча РПЛ и штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее в клубе объяснили поведение Дзюбы в отношении журналиста.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
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2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0