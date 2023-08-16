КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дисквалифицирован на 2 матча РПЛ условно за инцидент с журналистом «РБ Спорт».

«Выслушав свидетеля, представителей «Локомотива», Дзюбу, КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении иных лиц дисквалифицировать Дзюбу на 2 матча условно. Испытательный срок до конца сезона-2023/24», — сказал Григорьянц.

На заседании КДК журналист «РБ Спорт» присутствовал лично, а Дзюба по видеосвязи.

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.