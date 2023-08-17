В «Ахмате» допустили назначение помощника Черчесова Ромащенко: «Все возможно»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении в клуб помощника бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, Мирослава Ромащенко.

В четверг, 17 августа «СЭ» сообщал о том, что Ромащенко близок к заключению соглашения с грозненским клубом.

«Ромащенко в «Ахмате»? В ближайшие сутки мы объявим (тренера). Тренер уже найден? Ничего комментировать, пока мы не договоримся и не подпишем, не будем. Это неправильно. Все возможно, извините. Вариантов, при которых Иса Байтиев (исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата», — прим. «СЭ») останется в главной команде, нет», — сказал Газзаев «СЭ».

49-летний Ромащенко на данный момент остается без работы. Он являлся многолетним ассистентом Черчесова, проработав с ним в «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

Предыдущим главным тренером «Ахмата» был Сергей Ташуев. 64-летний россиянин возглавлял команду с сентября 2022 года и был отправлен в отставку 15 августа 2023 года.

«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками после 4 туров.