Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) резко отреагировал на вопрос журналиста «РБ Спорт».

Издание сообщает, что корреспондент спросил у Дзюбы о том, не обидно ли ему было слышать от Игоря Шалимова слова, что он забьет не больше двух мячей в нынешнем сезоне чемпионата России. На что форвард резко отреагировал.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты менял понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...» — приводит «РБ Спорт» слова Дзюбы.

Дзюба не принимал участия в матче 4-го тура РПЛ с самарскими клубом из-за повреждения. У «Локомотива» на счету 5 очков и шестая строчка в турнирной таблице РПЛ.

В июле Дзюба заявлял журналисту того же издания, что не общается со СМИ. Тогда он сказал, что будет разговаривать с прессой, когда они придумают «нормальные вопросы».