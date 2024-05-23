Педро: «Не победим «Ростов» — не будет смысла болеть за других»

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о том, что думает о чемпионской гонке в российской премьер-лиге.

— В чемпионате от «Зенита» уже не все зависит. Ты веришь, что «Динамо» потеряет очки?

— В первую очередь нам нужно думать о своей игре. Если мы не победим «Ростов», то не будет смысла болеть за других.

— Ты вообще следишь за результатами конкурентов? Обсуждаете ли вы их в командном чате, например?

— Сейчас мы отстаем от «Динамо». Если бы мы не обыграли «Ахмат», то уступили второе место «Краснодару». Я слежу за ними. В субботу за ужином мы всей командой наблюдали за матчем «Краснодара». Теперь судьба золота зависит не только от нас, но и от них.

После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на два очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Педро в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей, забив один гол. В четырех матчах Кубка России бразилец отметился двумя мячами.

В заключительном туре 25 мая «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» дома сыграет с «Ростовом».