Нападающий ЦСКА Мусаев сообщил об ушибе после матча с «Оренбургом»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал «СЭ» о своем состоянии здоровья.

— Надеюсь, сегодня забил не последний свой гол за ЦСКА.

— Ты прихрамываешь, ушиб?

— Да, ушиб. Попали по ноге в самом начале, как только вышел на поле.

ЦСКА дома сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России — 1:1.

Счет на 81-й минуте игры открыл Тамерлан Мусаев, вышедший на замену во втором тайме.

Это первый гол 22-летнего форварда за красно-синих, он перешел в московскую команду в январе 2024 года.