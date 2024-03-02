Нападающий ЦСКА Мусаев сообщил об ушибе после матча с «Оренбургом»
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал «СЭ» о своем состоянии здоровья.
— Надеюсь, сегодня забил не последний свой гол за ЦСКА.
— Ты прихрамываешь, ушиб?
— Да, ушиб. Попали по ноге в самом начале, как только вышел на поле.
ЦСКА дома сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России — 1:1.
Счет на 81-й минуте игры открыл Тамерлан Мусаев, вышедший на замену во втором тайме.
Это первый гол 22-летнего форварда за красно-синих, он перешел в московскую команду в январе 2024 года.
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|0 : 2
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Ростов – Краснодар
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|9.03
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|
Урал – Зенит
|- : -
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|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
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|10.03
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Локомотив – Сочи
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|10.03
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Спартак – Факел
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Квинси Промес
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Локомотив
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