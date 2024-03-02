Грушевский о ЦСКА: «Упущенные победы — это какая-то хроническая болезнь этого сезона»

Известный болельщик ЦСКА, артист Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре армейцев в нынешнем сезоне чемпионата России.

В 19-м туре РПЛ ЦСКА дома сыграл вничью с «Оренубргом» (1:1).

«Все соображения по поводу несправедливого результата имели бы больший смысл, если бы невероятная и неприятная для ЦСКА серия из упущенных побед и проигранных матчей в концовке. Можно увидеть системность в том, что мы теряем очки на самых последних минутах. Это какая-то хроническая болезнь этого сезона у ЦСКА. Даже в матче с «Оренбургом». В таком матче, когда игра шла совсем не плохо и команда показывала очень не плохую игру, а в итоге — упущенные два очка. Что-то нужно с этим делать. Эта игра может стать поводом для тренерском штаба, чтобы отработать игру в концовках, когда победа близка и надо делать все, чтобы она не ускользнула», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Команда Владимира Федотова является лидером этого сезона РПЛ по упущенным очкам в матчах, в которых она вела в счете — 16.