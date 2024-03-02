«Ахмат» примет «Урал» в 19-м туре чемпионата России в субботу, 2 марта. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Урал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 18 туров РПЛ грозненский клуб с 17-ю очками идет на 13-й строчке. Команда из Екатеринбурга набрала 19 баллов и занимает 12-е место в первенстве страны.

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