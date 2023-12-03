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Сегодня, 17:15

Чалов — о погоде: «Это интересный опыт, которые не хотелось бы повторять»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал погоду во время матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

— Было интересно, как смогут убрать поле. И насколько оно будет готово. Во время матча убирали поле, работникам большое спасибо.

— Даниил Уткин сказал, что не видел из-за снега нормально поле. Вы видели поле?

— Когда быстро бежишь, то снег попадает прям в глаза. Ты теряешься в пространстве, ты не видешь своих партнеров и их открывания.

— В такую погоду надо играть?

— А что бы мы сделали? Перенесли? Мне кажется, что это интересный опыт, которые не хотелось бы повторять. Я участвовал в таком матче, когда дебютировал за ЦСКА против
«Амкара». Тогда тоже был сильный снег, — сказал Чалов.

Федор Чалов
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 - : -
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