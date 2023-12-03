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Сегодня, 17:17

Петржела: «Семак умнее и порядочнее Дзюбы, ему все равно на провокации Артема»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о взаимоотношениях форварда «Локомотива» Артема Дзюбы с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

После матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) Дзюба на вопрос журналистов о Семаке ответил: «А кто это?».

«Думаю, никакого конфликта между Дзюбой и Семаком нет. Это Артем пытается втянуть главного тренера «Зенита» в скандал. Но Семак умнее и порядочнее Дзюбы, ему все равно на провокации Артема. В «Зените» правильно поступили, что не стали продлевать контракт с Дзюбой. Сейчас он слабее форвардов, которые есть в клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

«Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Семака набрала 33 очка за 16 игр. «Локомотив» с 25 очками идет на восьмой строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-semak-umnee-i-poryadochnee-dzyuby-emu-vse-ravno-na-provokatsii-artema/
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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