«Крылья «Советов» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Появились стартовые составы «Крыльев Советов» и «Пари НН» на заключительный тур сезона РПЛ.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Гарре, Шитов.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Зе Турбо, Боселли.

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.