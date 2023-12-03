«Локомотив» — «Зенит»: железнодорожники открыли счет после ошибки Кержакова

«Локомотив» открыл счет на 8-й минуте матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:0.

Нападающий железнодорожников Максим Глушенков выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, скользкий мяч попал в руки голкипера питерцев Михаила Кержакову и залетел в сетку.