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На матчах «Зенита» и СКА в Санкт-Петербурге разрешили заполнять арены на 50 процентов

19:32
Болельщики «Зенита» на «Газпром Арене». Фото ФК «Зенит»
Болельщики «Зенита» на «Газпром Арене». Фото ФК «Зенит»
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил о решении по поводу заполняемости спортивных арен города в период пандемии коронавируса.

«Сегодня отмечается Всероссийский день хоккея, и у меня отличные новости, — написал Пиотровский в своем Telegram-канале. — Город согласовал 50-процентную заполняемость трибун на спортивных мероприятиях в декабре. А это значит, что матчи чемпионата КХЛ и чемпионата Высшей лиги по хоккею смогут посмотреть вживую ещё больше людей!

Это также относится к матчам «Зенита» на «Газпром Арене», матчам волейбольного и баскетбольного клубов «Зенит» на «Сибур Арене», чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам «АСА 113», «Финалу четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд. Все эти мероприятия пройдут в декабре с 50-процентной заполняемостью площадок.

При этом сохраняются все действующие ограничения — на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание».

Ранее стало известно, что московские клубы Тинькофф РПЛ смогут заполнять арены на 70 процентов.

Дополнительная информация:

https://t.me/Piotrovsky/406

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Евгений Петров все материалы автора

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