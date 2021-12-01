«Зенит» исполнит желания юных болельщиков
ФК «Зенит» проведет акцию, в рамках которой исполнит желания детей.
С 1 по 14 декабря на специальном сайте юные болельщики смогут оставить свои новогодние желания в формате видеообращений, а футболисты основного состава «Зенита» выберут 22 из них, которые будут исполнены.
К участию приглашаются дети от пяти до 17 лет, место жительства не имеет значения. Главное условие — быть болельщиком клуба. Участникам необходимо заполнить короткую анкету и прикрепить видео, в котором они расскажут о своей новогодней мечте. 15 декабря в социальных сетях клуба появятся имена победителей, чьи желания осуществятся.
Юные болельщики, которые посетят матч с «Ростовом» 3 декабря, смогут записать видео со своими новогодними желаниями прямо на «Газпром Арене».
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-12-01-ispolnyaem-mechty-sovmestnaya-novogodnyaya-aktsiya-zenita-i-gazprombanka.htm
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