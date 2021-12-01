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РПЛ и РФС согласовали с мэрией и Роспотребнадзором увеличение посещаемости матчей в Москве

19:12
«ВТБ Арена» в Москве. Фото РПЛ
«ВТБ Арена» в Москве. Фото РПЛ
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Московские клубы — «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА — получили разрешение на допуск не более 70 процентов зрителей от вместимости стадионов на декабрьские матчи, сообщает Telegram-канал Тинькофф РПЛ.

Главное требование для посещения игр — наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. QR-код обязателен как для зрителей, так и для работников, задействованных в проведении мероприятия.

«РПЛ и РФС благодарят мэрию Москвы и Роспотребнадзор за тесное сотрудничество, которое позволило увеличить количество зрителей на матчах, и ждут болельщиков на ближайших матчах Тинькофф РПЛ», — говорится в сообщении.

Ранее разрешенная вместимость на играх в столице составляла не более 30 процентов.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/2829

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Евгений Петров все материалы автора

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  • Slim Tallers

    Чем выше смертность от ковида - тем больше зрителей на стадионах. В логике чиновникам не откажешь.

    01.12.2021

  • Sergey Sparker

    Все на стадионы, все на борьбу с ковидом! Ура!

    01.12.2021

  • Футбол Для фанатов

    а в январе 100% заполнять разрешат)))

    01.12.2021

  • Belf77

    Денег отстегнули?

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  • Patisson

    Отличное известие 1-го декабря.

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