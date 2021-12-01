РПЛ и РФС согласовали с мэрией и Роспотребнадзором увеличение посещаемости матчей в Москве

Московские клубы — «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА — получили разрешение на допуск не более 70 процентов зрителей от вместимости стадионов на декабрьские матчи, сообщает Telegram-канал Тинькофф РПЛ.

Главное требование для посещения игр — наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. QR-код обязателен как для зрителей, так и для работников, задействованных в проведении мероприятия.

«РПЛ и РФС благодарят мэрию Москвы и Роспотребнадзор за тесное сотрудничество, которое позволило увеличить количество зрителей на матчах, и ждут болельщиков на ближайших матчах Тинькофф РПЛ», — говорится в сообщении.

Ранее разрешенная вместимость на играх в столице составляла не более 30 процентов.