Мирзов заявил, что рассчитывает на второй шанс в «Спартаке»
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», заявил, что рассчитывает пробиться в состав красно-белых.
— Рассчитываете на вторую попытку в «Спартаке»?
— Конечно, то, что у меня не получилось, не повод опустить руки, — сказал Мирзов. — Хочу доказать, что не просто так попал в «Спартак». Буду делать все для этого.
Мирзов перешел в «Химки» на правах аренды в октябре 2020 года. На счету 27-летнего россиянина 6 голов и 2 результативных передачи в 13 матчах за подмосковную команду.
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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