Мирзов заявил, что рассчитывает на второй шанс в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», заявил, что рассчитывает пробиться в состав красно-белых.

— Рассчитываете на вторую попытку в «Спартаке»?

— Конечно, то, что у меня не получилось, не повод опустить руки, — сказал Мирзов. — Хочу доказать, что не просто так попал в «Спартак». Буду делать все для этого.

Мирзов перешел в «Химки» на правах аренды в октябре 2020 года. На счету 27-летнего россиянина 6 голов и 2 результативных передачи в 13 матчах за подмосковную команду.

(Игорь Рабинер)