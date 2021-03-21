Спортивный директор «Рубина»: «Не сомневаюсь, что в будущем Самошников будет играть в основе сборной»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский оценил перспективы защитника казанцев Ильи Самошникова, который впервые получил вызов в сборную России.

— Самошников в прошлом году не попадал в состав «Рубина», сидел под Зуевым и Меркуловым, а сегодня это один из лучших левых защитников чемпионата. В чем секрет?

— Считаю, что это работа главного тренера и его штаба, а также самого Ильи. Все это достигнуто через тяжелую работу тренеров и Самошникова. Он четко выполняет требования, очень хорошо тренируется, растет. Илья конвертировал все свои качества, которые у него были, в серьезную и солидную игру. Но это и эффект того, что Слуцкий провел с ним колоссальную работу. А Самошников всегда был интересным футболистом, просто сейчас достиг определенной стабильности в игре.

— У него была тяжелая адаптация в команде, а сегодня играет как лидер.

— Он и личностно очень изменился. Стал более активным и сегодня действительно один из лидеров команды. И вызов в сборную — результат большой и тяжелой работы. Для многих футболистов его путь должен стать примером. Его вызвали не за то, что у него был какой-то талант, и он его эксплуатировал. Самоха очень много и усердно работает. Вот и результат.

— Какие у него перспективы в сборной? Сейчас есть Жирков и Кудряшов, но через год-два Самошников — игрок стартового состава?

— Сто процентов. Я в этом даже не сомневаюсь.

— Согласно данным Transfermarkt, его контракт истекает летом. Так ли это?

— Нет, его соглашение с клубом летом не истекает. Между игроком и «Рубином» изначально был подписан долгосрочный контракт.

(Владислав Зимагулов)

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